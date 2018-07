Bouleturnier an der Dreyshalle

Die Ortsgemeinde Dreis lädt für Sonntag, 29. Juli, zum jährlichen Bouleturnier an der Dreys-Halle ein. Zu dem Turnier sind neben den örtlichen Vereinen auch alle Bürger eingeladen. Der Nachmittag ist auch bestens für Anfänger geeignet, die das Spiel und die Regeln mal kennerlernen möchten.

Auch wenn es als Turnier gespielt wird, steht in erster Linie natürlich Spaß am Spiel und Geselligkeit im Vordergrund. Gespielt wird in Gruppen mit zwei oder drei Spielern. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Im vergangenen Jahr wurde erstmals ein Wanderpokal vergeben, der direkt seinen Weg auswärts antreten musste. Daher ist es für die Dreiser ein besonderer Anreiz, diesen Pokal wieder zurückzugewinnen. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen und kalten Getränken gesorgt.

Für die Planung wird um Anmeldung per Mail an info@gemeinde-dreis.de oder Telefon 06578/7876 gebeten. Die Boule-Kugeln werden gestellt.