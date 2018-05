Braune Brühe schwimmt im Meerfelder Maar

TV-Leser beklagt „stinkenden braunen Teppich“ auf der Wasseroberfläche und fragt sich, was mit dem Gewässer passiert ist. Christian Moeris

Was ist bloß mit dem Meerfelder Maar passiert? Das fragt sich TV-Leser Harald Hoffmann aus Wittlich. „Vor einigen Tagen habe ich das Meerfelder Maar besucht und dabei mit Entsetzen festgestellt, dass es sich mittlerweile um eine stinkende Brühe handelt“, schreibt Hoffmann, der die TV-Redaktion in diesem Fall um Aufklärung gebeten hat.

Auf der Wasseroberfläche treibe ein fast flächendeckender brauner Teppich, sagt Hoffmann, der extrem nach Gülle stinke. „Niemand konnte oder wollte uns darüber Auskunft geben, was da passiert ist. Vielleicht kann die TV-Redaktion das in Erfahrung bringen und die Öffentlichkeit informieren“, sagt Hoffmann.

Aufklärung Es stinkt und es ist braun und schleimig. Was mag das sein? Handelt es sich bei dem übelriechenden Teppich, der auf dem Maar treibt, vielleicht um Gülle oder Fäkalien? „Nein“, sagt Ortsbürgermeister Günter Weiler. Bei dem braunen Teppich, der auf dem Maar treibe, handele es sich um eine Blaualge. Das könne er mit Gewissheit sagen, da er sich informiert habe, sagt Weiler. „Der Gewässerqualität und den Fischen schadet das nicht.“ Die Messwerte würden regelmäßig kontrolliert, sagt der Ortsbürgermeister. Der Sauerstoffgehalt des Gewässers sei in Ordnung, sagt Weiler, nur der ph-Wert sei leicht erhöht. Die plötzliche Algenblüte sei durch die warme Witterung entstanden. „Im vergangenen Jahr war sie nicht so sichtbar. Da war das Maar glasklar“.