Breitband-Ausbau: Infos für die Bürger von fünf Orten

Die Firma innogy arbeitet derzeit mit Hochdruck am Aufbau der flächendeckenden Breitband-Infrastruktur für schnelles Internet im Auftrag des Kreises Bernkastel-Wittlich und wird dafür rund 550 Kilometer neue Glasfaserkabel verlegen.

Im Zuge des Ausbaus erschließt innogy nun auch die Gemeinden Dodenburg, Heckenmünster, Heidweiler, Ürzig und Wintrich ganz oder teilweise Anwohner und Gewerbetreibende werden dann mit bis zu 120 Megabit pro Sekunde auf der Datenautobahn surfen können. Für gut ein Viertel aller Privatkunden und etwa 230 Gewerbekunden sind zudem Glasfaserhausanschlüsse vorgesehen, über die noch höhere Bandbreiten zur Verfügung stehen. Daher informiert innogy und beantwortet vor Ort alle Fragen zur Technik.

Die Informationsveranstaltungen finden an folgenden Terminen statt: 24. September, 19 Uhr: für Heckenmünster und Dodenburg (Gemeindehaus Heckenmünster, Am Bendersbach); am 26. September, 19 Uhr: Ürzig, Frühmesserhaus, St. Maternusstraße; 18. Oktober, 19 Uhr: in Heidweiler, Heidelandhalle; und am 23 Oktober, 19 Uhr in Wintrich, Sitzungssaal des Rathauses, Bergstraße 3).