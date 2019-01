Dogma Chamber Orchestra ist am Samstag, 30. März, ab 19 Uhr in der Wittlicher Synagoge zu hören.

(red) Mit dem Dogma-Chamber-Orchestra ist am Samstag, 30. März, ab 19 Uhr in der Wittlicher Synagoge ein Kammerorchester mit besonderen Intentionen zu Gast. Die Musiker heben sich vom Mainstream des klassischen Musikbetriebs ab. Der Dirigent, Konzertmeister und Gründer des Ensembles, Mikhail Gurewitsch, moderiert die Konzerte. Das Konzertgeschehen soll einem Dialog zwischen Musikern, Werken und Hörern entsprechen. Diesem Konzept entspricht auch die Auswahl des Solisten an diesem Abend mit dem bekannten Pianisten Matthias Kirschnereit. Auf dem Programm stehen Mozarts Klavierkonzert C-Dur KV 415 und Werke von Beethoven (Streichquartett op.95 f-Moll), die Streichersymphonie Nr.12 in g-Moll von Mendelssohn-Bartholdy sowie die Serenade für Streicher op.1 von Samuel Barber.

Der Eintritt kostet 31,80 Euro, ermäßigt 25,20 Euro. Karten siehe Info unten rechts oder im Internet unter

www.wittlicher-konzerte.de