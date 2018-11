Budenzauber und besinnliche Musik

Wittlicher Weihnachtstage werden am 30. November eröffnet.

(red) Der Duft von Plätzchen, Crépes und Winzerglühwein zieht vom 30. November bis zum 21. Dezember vom Platz an der Lieser durch Wittlich. Am Freitag, 30. November, um 19 Uhr wird Bürgermeister Joachim Rodenkirch die Wittlicher Weihnachtstage 2018 offiziell eröffnen.

Der Besucher wird am Platz an der Lieser zum gemütlichen Verweilen an den neu angeschafften Stehtischen eingeladen. Die Kastanienbäume sind festlich illuminiert, und zahlreiche Weihnachtsbäume an den Hütten sorgen für weihnachtliche Stimmung.

Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und Rahmenveranstaltungen. Kinder können an mehreren Nachmittagen basteln, unter fachkundiger Anleitung sogar selbst etwas schmieden oder täglich eine Runde auf dem Kinderkarussell drehen.

Am Donnerstag, 6. Dezember, besucht der Nikolaus den Weihnachtsmarkt und verteilt Weckmänner, solange der Vorrat reicht. Auch die Standbetreiber halten an diesem Tag etwas für die Kleinsten bereit. Es gibt Theateraufführungen, Chöre, Stockbrot- und Marshmallow-Grillen und natürlich jede Menge festliche Weihnachtsmusik in den Richtungen Pop, Schlager, Swing, Jazz, Gospel oder Klassik. Die Veranstalter gehen davon aus, dass für jeden etwas dabei ist.

Fackelwanderungen, ein Kunstmarkt und Führungen zu den aktuellen Ausstellungen sowie das „Late-Shine-Shopping“ runden in diesem Jahr das Programm der Weihnachtstage in Wittlich ab.

Die Weihnachtshütten sind an den Wittlicher Weihnachtstagen täglich ab 11 Uhr, am Sonntag ab 13 Uhr geöffnet.

Das Programm wird unter www.wittlich.de veröffentlicht. Das gesamte Programm ist dem Veranstaltungsflyer zu entnehmen und auf den Werbestelen zu finden, die in der Stadt aufgestellt werden.