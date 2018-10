(red) „Was man versprochen hat, muss man auch halten“: Getreu diesem Motto besuchte die Stadtbücherei einige Wochen nach Schulbeginn wieder alle zweiten Klassen der Wittlicher Grundschulen. Beim Schultütenbesuch vor einem Jahr war den Kindern das feierliche Versprechen gegeben worden, dass es zu Beginn des zweiten Schuljahres für alle ein Geschenk gäbe.

Da sich nach übereinstimmender Aussage der Lehrer alle Kinder nach Kräften bemüht hatten und sogar viele bereits am Ende des ersten Schuljahres am Lesesommer teilnehmen konnten, stand der Geschenkübergabe nichts mehr im Wege. Annette Münzel von der Stadtbücherei konnte so – tatkräftig unterstützt von der Bücherei-Leseratte Leslie – in elf Klassen insgesamt 190 Bücher-Pakete verteilen. ⇥Foto: Carl Münzel