Jeden Sonntag, immer um 18 Uhr, lesen Bürger ihre Lieblingsgeschichte aus dem Alten und Neuen Testament in der Wallfahrtskirche in Klausen vor. Am Sonntag, 30. September, liesen Barbara und Lotta Klar, Erzieherin und Schülerin aus „’Noah und seine Arche’“.