(red) Joachim Rodenkirch, Bürgermeister der Stadt Wittlich, besuchte auf Einladung des französischen Kollegen Bruno Gallier, die Wittlicher Partnerstadt Brunoy. Auf dem Programm stand unter anderem eine Führung durch den Senat in Paris. Laurent Betaillè, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Brunoy und ehemaliger Senator, führte durch den Senat und gab interessante Einblicke in das französische Regierungssystem.

Auch in Brunoy, wie in ganz Frankreich, wurde dem Kriegsende vor 100 Jahren und der Toten des Ersten Weltkrieges in einer sehr würdevollen Gedenkfeier gedacht. Bürgermeister Joachim Rodenkirch legte am Mahnmal gemeinsam mit Bürgermeister Bruno Gallier ein Blumengebinde nieder. ⇥Foto: Theresia Rodenkirch