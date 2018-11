() Der Bürgerpreis „Stille Stars“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich wird am Dienstag, 4. Dezember, verliehen. Um 18 Uhr startet die Verleihung im Sitzungssaal N 8 der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich.

Verliehen werden Einzelpreise an fünf Menschen aus dem Kreisgebiet sowie an vier Initiativen. Der Festakt wird musikalisch umrahmt durch die Gesangssolistinnen der Musikschule Bernkastel-Wittlich, Stephanie Zang und Sarah Giel, sowie durch Josef Thiesen am Klavier. In der Jury saßen Landrat Gregor Eibes, Ingrid Luther, Direktorin des Amtsgerichts Wittlich, Michaele Schneider, Geschäftsführerin Deutscher Kinderschutzbund Bernkastel-Wittlich und Mehrgenerationenhaus Wittlich, Klaus Schmitz, Seniortrainer, sowie Monika Scheid, Servicestelle Freiwilliges Engagement der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich.