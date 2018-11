später lesen Vereine Bürgerschießen mit reger Beteiligung FOTO: TV / Marco Schmitz FOTO: TV / Marco Schmitz Teilen

(red) Am fünften Bürgerschießen des Schützenvereins Osann-Monzel haben sich Vereine, Bürgergruppen und Einzelschützen beteiligt. In einem spannenden Wettkampf setzte sich in der Disziplin Luftgewehrschießen die Gruppe Gästehaus Schenden mit 267 Ringen durch, gefolgt von der Boulegruppe Monzel.