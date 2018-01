später lesen Lokalpolitik Bürgerverein hat neuen Vorstand Teilen

In seiner Jahreshauptversammlung hat der Bürgerverein St. Paul einen neuen Vorstand gewählt. Die erste Vorsitzende Roswitha Herres begrüßte die Versammlung und trug den Rechenschaftsbericht des vergangenen Jahres vor. Der Vorstand schlug aus gegebenem Anlass eine Namensänderung des Vereins vor. Der Vorschlag: Miteinander in St. Paul Bürgerverein. Nach einer Diskussion nahm die Versammlung diesen Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit an. red