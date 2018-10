später lesen Freizeit Bürgerverein St. Paul bietet Wanderung an Teilen

Twittern

Teilen



() Der Bürgerverein „Miteinander in St. Paul“ lädt seine Mitglieder und die Einwohner von St. Paul ein, zusammen auf den Neuerburger Kopf zu wandern. Treffpunkt der Gruppe am Sonntag, 28. Oktober, ist um 14 Uhr an der Straßenmündung Arnold-Janssen-Straße/Im Sommergarten.