Wittlich (red) Die Mitglieder des Bürgervereins Generationendorf St. Paul treffen sich kommende Woche zu einer Versammlung.

Am Donnerstag, 30. November, beginnt das Treffen um 19 Uhr im alten Kloster St. Paul, Haupteingang.

Der Vorstand trägt die Tätigkeits- und Kassenberichte vor, zudem werden Berichte über künftige Angebote und Aufgaben vorgestellt.

Es stehen außerdem in diesem Jahr die Neuwahlen des Vorstands an.