später lesen Natur Buntes Laub im Meulenwald Teilen

Twittern

Teilen



(red) Wie hier im Meulenwald ist derzeit das Laub der Bäume in herbstlichen Tönen gefärbt. Die gelbe und rote Färbung entsteht, wenn das Chlorophyll in den Bäumen abgebaut wird. So kommen die anderen Farbpigmente zum Vorschein und sorgen für die typische Färbung im Herbst- ⇥Foto: Karl Hofstätter