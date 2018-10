später lesen Vortrag Die verschwundene Burg und ihre Geschichte Teilen

Einen Vortrag über Burg Ottenstein in Wittlich wird Dr. Stefan Heinz am Donnerstag, 25. Oktober, um 14.30 Uhr in der Begegnungsstätte halten. Der Leiter der VHS Wittlich Stadt und Land wird in seinem Vortrag anhand der erhaltenen Ansichten und Pläne das Wissen über die Baugeschichte der (fast) verschwundenen Architektur nachzeichnen und stellt ihre Bedeutung für die Stadt Wittlich vor.