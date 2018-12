später lesen Verband Geschäftsstelle geschlossen Teilen

Die Caritas-Geschäftsstelle Wittlich und die Caritas-Außenstelle in Bernkastel-Kues sind am Donnerstag, 27., und Freitag, 28. Dezember, geschlossen. Am Mittwoch, 2. Janaur, sind die Mitarbeiter wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zu erreichen.