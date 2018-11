später lesen Konzert Casa hautnah: Profi-Musiker in Wittlich Teilen

Twittern

Teilen



() Drei Stimmen, eine Gitarre, ein Kontrabass und mehr – drei Profis bündeln ihr Können: „Spang & Schreiber“ spielen am Donnerstag, 22. November, ab 19.30 Uhr in der Casa Tony M., Marktplatz 3 in Wittlich, Lieder aus den vergangenen sechs Jahrzehnten Rock- und Popgeschichte.