später lesen Kultur Casa Tony M. öffnet ihre Türen bei freiem Eintritt Teilen

Twittern

Teilen



Am verkaufsoffenen Sonntag am kommenden Wochenende können Kunstinteressierte von 14 bis 17 Uhr das Museum des Malers, Cartoonisten und Filmemachers Tony Munzlinger in der „CASA Tony M.“ in Wittlich bei freiem Eintritt besichtigen.