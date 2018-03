Abschied, Neuanfang und viele lobende Worte

Die Chefärzte und ihr Werdegang

Privat-Dozent Dr. Andreas Hufschmidt, geboren 1952, hat Medizin in Bochum, Tübingen und Freiburg studiert. Sein Staatsexamen hat er 1979 gemacht. Von 1983 bis 1992 hat sich Hufschmidt zum Arzt für Neurologie an der Neurologischen Universitätsklinik in Freiburg weitergebildet. Dort hat er als Oberarzt von 1992 bis 1999 gearbeitet, bevor er nach Wittlich wechselte. Seit 2012 ist er Ärztlicher Direktor des Verbundkrankenhauses Wittlich. Sein Nachfolger Dr. Jörn Zeller, ist 1965 in Lübeck geboren. Von 1985 bis 1992 hat er Medizin in Lübeck studiert. Parallel dazu absolvierte er von 1989 bis 1991 ein Auslandsstudium am Imperial College London als Stipendiat des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes, am „National Hospital for Neurology und Neurosurgery“, in London und am New York University Medical Center. Er folgten Tätigkeiten an der Klinik für Neurologie der Universität Freiburg sowie der Klinik für Neurologie der Universität Greifswald und ein Forschungsaufenthalt in Atlanta, USA. 1998 bis 2006 hat Zeller an der Klinik für Neurologie der Universität Kiel gearbeitet, bevor er die Stelle des Chefarztes am Klinikum Mittelmosel, St. Josef Krankenhaus Zell übernahm.