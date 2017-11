Chöre bereiten Jubiläum ihres Verbandes vor

Bernkastel-Wittlich (red) Der Kreis-Chorverband kann im kommenden Jahr das 70-jährige Bestehen nach Neugründung der vormaligen Sängerkreise Bernkastel und Wittlich begehen. Um das gebührend zu feiern, ist eine ganze Veranstaltungsreihe mit dem Titel "Chor total im Moseltal" in Bernkastel-Kues geplant.

Mehr als 30 Chöre und Ensembles aus dem Landkreis und darüber hinaus haben ihre Mitwirkung zugesagt. Der Vorsitzende des Kreis-Chorverbandes, Heribert Kappes, lädt die Vereinsvertreter und Chorleitungen zu einem weiteren Vorbereitungsgespräch ein für Freitag, 1. Dezember um 18 Uhr in den Proberaum des Rachtiger Sängerheimes. Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten wird ein Konzert in der Mosellandhalle am Freitag, 25. Mai 2018, sein mit einem "Best of" der beiden Gesangsklassen an der Musikschule des Landkreises und dem Frauenensemble "Encantada" aus Biersdorf, einem Preisträgerchor des Deutschen Chorfestes 2016.

Am Samstag, 26. Mai werden, ähnlich wie 2009 bei der Nacht der 1000 Stimmen, mehrere Veranstaltungen in verschiedenen Konzerträumen sowie auf dem Markplatz und dem Karlsbader Platz in Bernkastel-Kues stattfinden. Dazu werden mehrere Hundert Sänger erwartet.