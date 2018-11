Chöre geben Konzert in Kirche

(red) Die Chöre „TonArt“ aus Wengerohr und der Kirchenchor „St. Andreas“ aus Altrich gaben in der Altricher Pfarrkirche ein gemeinsames Konzert. Die sehr gut besuchte Kirche erstrahlte in besonderem Licht.

Unter professioneller Leitung der Dirigentin Gabriela Schwabauer erklangen klassische und moderne Chorsätze und gaben so eindrucksvoll Einblick in die Vielfalt der Kirchenmusik. Besondere Akzente setzte auch Peter Heil an der Orgel. Das gelungene Konzert fand seinen gemütlichen Ausklang im Pfarrheim Altrich.

⇥ Foto: Susanne Lehnert