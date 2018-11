später lesen Musik Zwei Chöre laden zum Konzert Teilen

Der Kirchenchor Altrich und TonArt Wengerohr gestalten am Sonntag, 11. November, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas in Altrich ein gemeinsames Chorkonzert. Die Gäste erwartet eine bunte Mischung aus klassischen und modernen Chorsätzen, umrahmt von Orgelmusik und meditativen Texten.