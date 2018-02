red) Für alle Aktiven, die an der Fettendonnerstagsveranstaltung im Jugendheim St. Bernhard mitgewirkt haben, wird es am Mittwoch, 14. März, um 15 Uhr im St.- Markus-Haus einen Dankeschön-Nachmittag geben. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie einen Film. Vom Erlös werden 1000 Euro für das Projekt „Rojawar“ Frauenhilfe in Syrien gespendet, das der kfd-Diözesanverband unterstützt .