später lesen Soziales Es braucht mehr Fördergeld FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Twittern

Teilen



Es ist schon erstaunlich, was Menschen bewegen können, wenn sie sich zusammenschließen. Weniger als 300 Personen haben in Kürze geschafft, was Kordel und sein Team alleine nicht hätten stemmen können. Das Tierheim ist gerettet.

Christian Altmayer Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken zum Autorenprofil schließen