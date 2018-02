später lesen Geschichte Vortrag: Der bittere Weg der Marcelle Dorr Teilen

Twittern

Teilen



Wolfgang und Thea Merkelbach haben das Leben der 1943 in Gerolstein verstorbenen französischen Widerstandskämpferin Marcelle Dorr erforscht. Am 11. März stellen sie um 15 Uhr deren Geschichte in der Gedenkstätte KZ Hinzert vor. „Der Preis des Friedens heißt Erinnerung“: Unter dieses Motto stellt der pensionierte Sonderschullehrer Wolfgang Merkelbach und seine Frau Thea ihre seit vielen Jahren betriebenen Recherchen und Veröffentlichungen zur Zeitgeschichte vor. Die französische Widerstandskämpferin Marcelle Dorr steht im Mittelpunkt des Vortrages, der aus Anlass des Weltfrauentages stattfindet. Marcelle Dorrs bitterer Weg von Nancy, Saarbrücken, Köln-Klingelpütz bis zum Frauenstraflager Flußbach wird nachgezeichnet - von ihrer Geburt am 2. März 1903 in Crémieu (bei Lyon) bis zu ihrem Tod als politischer Häftling im Gerolsteiner Krankenhaus am 19. November 1943, ihrer Beerdigung auf dem Sarresdorfer Friedhof vier Tage später und ihrer Umbettung nach Nancy im September 1948.