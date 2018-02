Das nächste Mal läuft’s online

Die Beteiligung bei der Wahl zum Wittlicher Jugendparlament ist zurückgegangen. Jetzt reagiert die Stadt und ändert die Modalitäten, auch auf Wunsch der Jugendlichen.

Nur etwas mehr als 13 Prozent der Wittlicher Jugendlichen haben 2016 das Jugendparlament der Stadt gewählt (siehe Info). Das waren rund zehn Prozent weniger als bei der Wahl des ersten Parlaments sechs Jahre zuvor.

Deshalb hat die Stadt jetzt beschlossen, die Wahlmodalitäten zu ändern. „Diesen Abwärtstrend möchte die Verwaltung mit einer Online-Wahl stoppen und die Wahlbeteiligung deutlich verbessern“, heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage des Stadtrats, der das Gremium einstimmig zustimmte.

Eine Online-Wahl würde sämtliche papiergebundenen Vorgänge einer Briefwahl vereinigen, so die Begründung. Stimmzettel, Stimmzettel- und Briefwahlumschläge und andere Formulare fallen künftig weg. Zudem entfallen Ausschreibungs- und Druckaufwand sowie Portokosten. Neben dem Aspekt der Schonung der Umwelt, so die Stadt, liegt das Einsparpotenzial bei 60 Prozent.

Die Wahl findet künftig also ausschließlich am Rechner statt oder an anderen mobilen Endgeräten wie Tablets und Smartphones.

Jugendliche, die keinen eigenen Internetanschluss haben, können ihre Stimmen im Online-Wahllokal – etwa im Haus der Jugend abgeben. Und einen zeitlichen Vorteil hat die Onlinewahl auch: Das Abstimmungsergebnis wird per Knopfdruck eine Stunde nach Ende der Stimmabgabe bereitgestellt, so die Stadtverwaltung. Höchste Sicherheit und rechtssichere Wahlergebnisse werden vom Anbieter garantiert, zum Schutz der Onlinewahl würden verschiedene Sicherheitsmechanismen genutzt.

Dazu gehören: Jedes Zugangskennwort kann nur einmal verwendet werden, mehrfache Stimm­abgaben sind technisch ausgeschlossen. Eine Verbindung zwischen dem persönlichen Zugangskennwort (ID) und der Stimmabgabe sei technisch nicht möglich. Die Zuordnung abgegebener Stimmen zu einem bestimmten Wähler ist ausgeschlossen.

Ins Jupa können sich junge Menschen bis 23 Jahre wählen lassen, die in Wittlich wohnen. Wahlberechtigt sind knapp 1900 Wittlicher zwischen 14 und 23 Jahren. Seit 2010 engagieren sich Jugendliche in dem für drei Jahre gewählten Gremium.