Das richtige Instrument finden, aber wie?

Im Rahmen des Projekts „Capella 2018“ gibt es Veranstaltungen, die eigens für Kinder konzipiert sind, die sich für das Erlernen eines Instrumentes interessieren. In diesen Konzerten wird fast die gesamte Instrumentenpalette der Musikschule zu hören sein.

