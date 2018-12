Das sendet der Offene Kanal am Dienstag

Der Offene Kanal Wittlich sendet am Dienstag, 18. November, folgendes Programm:

19.30 Uhr: Protok(H)oll - Wittlich: erfolgreich gegen die Verödung (Teil 3)

Mit dem Projekt Alwin (Aktives Leerstandmanagement Wittlicher Innenstadt) engagieren sich Bürger und Politiker für die Wiederbelebung der Wittlicher Innenstadt. Eine Aufzeichnung der Radiosendung des Deutschlandfunks vom 17. Oktober in Wittlich

19.55 Uhr: Hermann… zu Gast bei Bürgermeister Joachim Rodenkirch

Moderator Hermann-Josef Haller im Gespräch mit dem Bürgermeister der Stadt Wittlich, Herrn Joachim Rodenkirch

20.20 Uhr: Protok(H)oll: Modellbauseminar im Offenen Kanal

Am 4. und 5. November fand in den Räumen des Offenen Kanals Wittlich ein Modellbau-Seminar mit gut einem Dutzend Teilnehmern statt. Thema: „Ein Bahnübergang im ländlichen Raum“. Wiederholungen am: Donnerstag um 10 Uhr, Samstag um 3 Uhr und Sonntag um 13 Uhr.

Sendebeiträge finden Sie auch in der Youtube-Mediathek. Geschäftszeiten: Dienstag, 18 bis 19 Uhr. Nur in dieser Zeit ist der Kanal auch direkt telefonisch unter 06571/9006306 erreichbar.