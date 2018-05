Vorhang auf: Fünf Leinwände für Wittlich

Wer hätte das geahnt? Nach acht Jahren ohne Lichtspielhaus bekommt die Kreisstadt Wittlich wieder ein Kino. Die Besitzer des Kinopalastes in Daun, Kurt Römer und Heike Müller, wollen neben dem Eventum eine nagelneue Halle mit fünf Sälen errichten. Von Christian Moeris

Auf diese Nachricht haben Cineasten in Wittlich lange gewartet: Die Kreisstadt bekommt wieder ein Kino. Acht Jahre mussten die Wittlicher zum Filmvergnügen nach Trier, Daun, Bitburg oder Bernkastel-Kues fahren und damit lange Wege auf sich nehmen.

Doch damit soll bald Schluss sein: Wenn die Betreiber des Kinopalastes Daun ihre Pläne für die Kreisstadt Wittlich so umsetzen, wie sie sie am Donnerstagabend gemeinsam mit ihrem Architekten dem Wittlicher Stadtrat präsentiert haben, dann sollen in Wittlich schon ab November 2019 wieder Blockbuster auf Großleinwand und in 3D zu sehen sein.

Auf dem Gelände der Post neben dem Eventum, die in Kürze durch den Umzug des Unternehmens nach Wengerohr frei werden soll, wollen die Dauner eine neue Kinohalle mit fünf Sälen bauen: Vier Kinosäle für 100 Zuschauer und einen großen Saal für 200 Besucher. Dazu soll der Neubau Platz für eine Lounge bieten, in der man in Vorfreude auf den Film schon mal einen Cocktail schlürfen kann.

Bei einer Pressekonferenz in der Stadtverwaltung Wittlich am heutigen Morgen wurden von den Investoren und der Stadtverwaltung dazu weitere Details bekanntgegeben. Ein ausführlicher Bericht folgt. Bürgermeister Joachim Rodenkirch: „Wir bohren dickere Bretter. Dafür dauert es schon mal länger. Aber das Ergebnis kann sich dafür sehen lassen!"