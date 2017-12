später lesen Landschaft Ein Weiher im Dornröschenschlaf Teilen

TV-Landmarken in der Region: Der Burgweiher in Manderscheid liegt idyllisch unterhalb der Niederburg. Er diente bereits zur Fischzucht, zum Baden und zum Rudern. Inzwischen ist er etwas in Vergessenheit geraten.