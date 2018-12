Der Islam scheint selbstbewusst zu expandieren. Doch das Gegenteil ist der Fall: Das gegenwärtige Szenario ist Symptom einer tiefen Krise des Islams. Das ist die Überzeugung von Prof. Michael Blume, der beim vierten Samstagabendgespräch in der Autobahn- und Radwegekirche St.

Paul in Wittlich-Wengerohr am Samstag, 12. Januar, 18 Uhr einen Vortrag zum Thema „Eine Religion am Ende? Islam zwischen Radikalisierung und Rück­zug“ hält. Der Religions- und Politikwissenschaftler leitet das Referat „Nichtchristliche Religionen, Werte, Minderheiten und Projekte Nordirak“ im Staatsministerium Baden-Württemberg. 2015/16 verantwortete er das Sonderkontingent des Landes für schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak. In seinem Buch: „Islam in der Krise – Eine Weltreligion zwischen Radikalisierung und stillem Rückzug“, Patmos-Verlag 2017, erläutert er seine Thesen.

Am Sonntag, 13. Januar, referiert Prof. Blume zum gleichen Thema im Rahmen des „Theologischen Quartetts Trier“ um 11 Uhr im Palais Walderdorff, Trier.