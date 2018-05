später lesen Fest Der Markt macht den Anfang FOTO: Klaus Kimmling FOTO: Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



(will) Mit dem französischen Markt auf dem Platz an der Lieser ist am gestrigen Donnerstag „Eine Stadt – ein Fest“ in Wittlich gestartet. Heute komplettieren Wochen- und Monatsmarkt das Angebot, zudem wird der neu gestaltete Lieserplatz offiziell ab 14 Uhr eingeweiht. Ein Rahmenprogramm komplettiert den Festakt, zu dem Ministerin Ulrike Höfken kommt. Weiter gefeiert wird am Samstag und Sonntag, unter anderem mit einem Entenrennen, Wittlich spielt, einem verkaufsoffenen Sonntag und zahlreichen anderen Programmpunkten (der TV berichtete mehrfach).