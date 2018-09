Neuer Kurs in Wittlich-Wengerohr

Der PSV Wengerohr bietet eine neue Gruppe „Medizinische Trainingstherapie im Studio“ an.

Das Trainingsangebot richtet sich an Personen, welche bereits an Rückenschmerzen leiden oder ein diagnosespezifisches Krafttraining an Fitnessgeräten benötigen, um ihre zu schwache Muskulatur zu stärken. Unter der Leitung von Oheon Kwon, Sportlehrer in einer orthopädischen Klinik und Reha-Sport-Übungsleiter Orthopädie lernen die Teilnehmer ihre vorhandenen muskulären Defizite mit individuellen Aufbauprogrammen zu beseitigen.

Das Training findet mittwochs, von 17 bis 18.30 Uhr statt. Der Kurs kostet für Mitglieder den Mitgliedsbeitrag sowie eine Zusatzgebühr von fünf Euro. Nichtmitglieder können eine Zehnerkarte für 70 Euro erwerben. Infos und vorherige Anmeldung: PSV Geschäftsstelle, Telefon 06571/260500 oder per Mail: psv.wengerohr@t-online.de.