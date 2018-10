später lesen Schule Der Weg zum Abitur an der IGS Salmtal Teilen

(red) Die Integrierte Gesamtschule und Realschule plus Salmtal (IGS) lädt für Donnerstag, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr zu einem Informationsabend für angehende Oberstufenschüler in die Mensa ein. An diesem Abend können sich interessierte Schüler der zehnten Klassen und Eltern über die angebotenen Schulfächer der Oberstufe der IGS Salmtal informieren und bekommen einen Einblick in die Besonderheiten der schulischen Struktur der IGS Salmtal auf dem Weg hin zum Abitur.