Die Live-Sendung „Länderzeit“ überträgt der Deutschlandfunk am Mittwoch, 17. Oktober, von 10.10 Uhr bis 11.30 Uhr aus dem Alwin Pop-Up Store „Werk-Kunst“ in der Burgstraße 32 in Wittlich.