(red) Günter Leers liest am Donnerstag, 13. Dezember, ab 19.30 Uhr in Klausen in der Eberhardsklause aus seinen beiden neuen Bänden, die sich mit Weihnachten, St. Martin und Nikolaus befassen. Verschiedene Bräuche kommen in den Geschichten und Gedichten zum Ausdruck.