Bauarbeiter machen Strecke

Nach acht Monaten Bauzeit: Die Fahrspuren der A 1 von Wittlich in Fahrtrichtung Trier sind wieder befahrbar.

Baustelle ade! Endlich wieder freie Fahrt – jedenfalls in Fahrtrichtung Trier: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier hat gestern die 5,5 Kilometer lange Baustelle auf der A1 zwischen der Abfahrt Wittlich-Mitte und der Wildbrücke Altrich in Fahrtrichtung Trier geräumt. Bis in den späten Abend waren Bauarbeiter damit beschäftigt, die Warnbarken zur Fahrbahnsicherung abzubauen. Schon am Dienstagabend konnte man von der Anschlussstelle Wittlich-Mitte zum ersten Mal die frisch asphaltierte Fahrbahn in Richtung Trier befahren. In knapp acht Monaten Bauzeit ist die Asphaltdecke der zweispurigen Fahrbahn erneuert worden, was den Verkehr in beide Fahrtrichtungen enorm beeinträchtigt hat.

Aber von Wittlich bei Tempo 80 auf der Gegenfahrbahn über die A1 in Richtung Trier zu tuckern, gehört nun der Vergangenheit an. Die Umleitungen von der A 60 und der B 50-Neu über Altrich und Osann-Monzel sowie von der A 1 zur A 60 durch die Stadt Wittlich sind ebenfalls verschwunden.

Allein die Verkehrsbeschränkungen in Fahrtrichtung Koblenz, wobei nach wie vor nur eine Spur befahrbar ist, sollen bis ins neue Jahr bestehen bleiben.

„Der Rückbau der Mittelstreifenüberfahrten und der Behelfsausfahrt Wittlich-Mitte sowie die Beschilderung konnten in diesem Jahr nicht mehr abgeschlossen werden“, teilt der LBM mit, „so dass die Verkehrsbeschränkungen in Fahrtrichtung Koblenz und eine Geschwindigkeitsbeschränkung in Fahrtrichtung Trier bestehen bleiben.“

Mit der für morgen angekündigten Öffnung der L 141 zwischen Salmtal und Sehlem endet in der Region noch ein weiteres bedeutendes Straßenbauprojekt, das die Geduld der Autofahrer auf eine harte Probe gestellt hat. So entspannt sich die Verkehrslage um Wittlich zur Weihnachtszeit also merklich.

Von nun an konzentrieren sich die Anstrengungen des Landesbetriebs Mobilität bei Wittlich gänzlich auf den Neubau der B 50-Neu, der derzeit zwischen dem Kreisverkehrsplatz bei Platten und der ebenfalls im Bau begriffenen Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig voranschreitet.

„Der Streckenbau zwischen dem Plattener Kreisel und dem Tunnel vor der Hochmoselbrücke wird voraussichtlich bis Herbst 2018 fertig“, erklärt Hans-Michael Bartnick, stellvertretender Dienststellenleiter des LBM Trier.

Ein etwa ein Kilometer langer Streckenabschnitt zwischen dem Plattener Kreisverkehr und der Biogasanlage ist mittlerweile asphaltiert – aber noch nicht für den Verkehr freigegeben.

Von der Biogasanlage fehlen auf der Eifelseite noch rund drei Kilometer Strecke, die zur Vollendung der B50-Neu bis zur Hochmoselbrücke zu asphaltieren sind.

Der Erdbau läuft schon und der zukünftige Streckenverlauf ist bereits erkennbar, da er sich dort, wo das Erdreich für die Fahrbahn ausgekoffert ist, als rotbraune Dreckspur hinter Platten den Berg hinauf schlängelt. Die Gesamtfertigstellung richte sich an der Hochmoselbrücke aus, sagt Bartnick.

Die Fertigstellung des Brückenbauwerks ist auf 2018 terminiert, sofern sie nicht noch einmal verschoben wird. Auf der anderen Moselseite im östlichen Landkreis ist der Streckenbau auf 14,5 Kilometern Länge bis Kommen voll im Gange.

Bartnick: „Der Erdbau ist dort zu 95 Prozent fertig gestellt. Zwischen der Brücke und der B50-Alt bei Longkamp ist bereits die untere Asphalttragschicht auf zehn Kilometern Länge einer Fahrbahnhälfte eingebaut.“ Auch das große Kreuzungsbauwerk am Brückenende oberhalb von Zeltingen-Rachtig sei im Bau. Bartnick erklärt, dass von den genehmigten Gesamtkosten des 25 Kilometer langen Hochmoselübergangs von der A1 bis Kommen in Höhe von 483 Millionen Euro bereits 350 Millionen Euro verbaut seien.

Bartnick: „Schwierigkeiten wollen wir nicht herbeireden. Sollten Schwierigkeiten unerwartet auftreten, reagieren wir mit der notwendigen Besonnenheit.“ Da es sich bei dem Projekt B 50-Neu inklusive Hochmoselübergang um einen Neubau handele, der größtenteils außerhalb des Verkehrsraums stattfinde, seien dafür auch in Zukunft keine große Sperrungen notwendig.

FOTO: Klaus Kimmling / klaus kimmling