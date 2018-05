später lesen Brauchtum Die Feuerwehr stellt Maibaum auf Teilen

Wie in jedem Jahr richtet die Feuerwehr in Heidweiler den Maibaum her und stellt ihn heute, Montag, 30. April, auch auf. Anschließend lädt die Feuerwehr zum gemütlichen Beisammensein unter dem Maibaum ein.