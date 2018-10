Die Gärten von Gipperath und Funde unterm Dach

Die Autoren des neuen Kreisjahrbuchs 2019 haben interessante Geschichten ausgegraben.

„Wie war das damals?“ Wer diese Frage stellt, taucht ein in Welten, die ein ganz ungewohntes Bild vom Leben, Arbeiten, Glauben und Lieben der Menschen in früheren Zeiten zeichnen. Das neue Jahrbuch des Landkreises Bernkastel-Wittlich gewährt wieder spannende Einblicke. Das 200 Seiten starke und reich bebilderte Buch ist ab 6. November in den Buchhandlungen im Landkreis zum Preis von 7,50 Euro erhältlich.

Das Kreisjahrbuch bietet eine vielfältige Mischung: Mit welcher Kreativität Liebende oder Freunde ihre Gefühle oder Eindrücke schriftlich hinterließen, ist staunenswert. Ein selbstgereimtes Liebesgedicht, in schöner Form mit der Hand niedergeschrieben, wird wohl heute kaum noch Bestand haben. Es war einmal ein Kommunikationsmittel im zwischenmenschlichen Miteinander. Der Angebeteten heimlich zugesteckt, wurde es wohl von ihr in späteren Jahren auf den Speicher verbannt. Überlebt hat das Briefchen vielleicht, weil es die Empfängerin an eine heimliche Romanze erinnerte? Ein Zufalls-Dachbodenfund lässt es mutmaßen…

Das „Album amicorum“ von 1774 war ein Freundschaftsbuch, in das sich Gäste des Hauses mit Sprüchen, Zeichnungen und Verzierungen eintragen konnten. Das Kreisjahrbuch bietet Einblicke in dieses schöne historische Hausbuch der Traben-Trarbacher Familie Böcking.

Über die wohl zufällig entdeckte große künstlerische Kreativität eines Kindes informiert ein anderer Artikel. Ein an der Mosel geborener Junge bekam von einem unbekannten Förderer, der sein Talent entdeckte, die Möglichkeit, eine Malerausbildung in holländischen Ateliers zu absolvieren. Aus ihm wurde ein bedeutender Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts, der im süddeutschen Raum wirkte. Der Autor des Artikels, Professor Erwin Schaaf, bereichert mit seinen eigenen Zeichnungen und Aquarellen nicht nur seine übrigen Beiträge, sondern auch das gesamte Kreisjahrbuch.

Technischer Fortschritt kann spannend sein. So erfahren die Leser von den Anfängen der heutigen Buslinien im Jahr 1913: Von Bernkastel-Kues in den Hunsrück oder von Wittlich in die Eifel wurde mit „neuartigen motorgetriebenen“ Bussen, die etwa zehn Personen aufnehmen konnten, der Kraftpost-Linienverkehr in Betrieb genommen. Statt der ausgemusterten Postkutschen beförderten die neuen Fahrzeuge mit wesentlich kürzeren Fahrtzeiten – Höchstgeschwindigkeit 30 Stundenkilometer – ihre Passagiere auf „gepolsterten Ledersitzen“, ausgestattet mit „elektrischer Beleuchtung“, zu ihren Zielen. Doch der Erste Weltkrieg machte wieder alles zunichte. Busfahrer sowie ihre Fahrzeuge dienten nun der Armee, die „alte Postkutsche“ musste erneut mobilisiert werden.

Mit Muskelkraft von heimischen Männern und mittels Spitzhacken und Schaufeln ist der 20 Meter hohe Salmrohrer Bahndamm Anfang des vergangenen Jahrhunderts aus unbrauchbarem Boden für Ackerbau und Viehzucht entstanden. Ihr vollgeladenen Schubkarren transportierten sie auf langen Strecken durch den Ort zur Baustelle und bekamen pro Ladung zwei Pfennig.

Über damals bewunderte und geschätzte, aber vor einigen Jahrzehnten zerstörte und heute in Vergessenheit geratene Bauwerke gibt es einen weiteren interessanten Beitrag. Aus dem „vollständig verwilderten“ Alfbach sollte Mitte des 19. Jahrhunderts durch das Pilotprojekt der preußischen Regierung ein für die Landwirtschaft optimal zu nutzendes Gewässer werden. Es entstanden die Alfbachwehre, tatsächlich eine große Hilfe für die Bauern, aber auch eine Bereicherung des Landschaftsbildes. Sie ermöglichten zusätzlich die neue Nutzung des Baches für Freizeitaktivitäten. Man konnte nun darin baden oder an den mehrstufigen Wasserfällen sonntags entlangspazieren.

Besonders im bäuerlichen Alltagsleben änderte sich im Zeitenlauf einiges. So erinnert der Artikel „Die vergessenen Gärten von Gipperath“ daran, dass es einmal in dieser Eifelgemeinde Gemeinschaftsgärten weit außerhalb des Ortes gab, die zur Anzucht von Runkelrüben dienten, weil sie in klimatisch geschützter Tallage frühe Setzlinge für die Äcker auf kalter Höhenlage hervorbrachten.

All dies sind nur kleine Einblicke in einige der 62 Artikel des Kreisjahrbuchs, darunter neue Biografien von interessanten Persönlichkeiten aus dem Landkreis, viele lokalgeschichtliche Berichte und informative Naturbeiträge.