Die Herbstversammlung des Kreisimkerverbandes Bernkastel-Wittlich findet am Sonntag, 28. Oktober, 14 Uhr, im Casino-Restaurant in der Friedrichstraße in Wittlich statt. Christoph Otten vom DLR in Mayen spricht zum Thema „Blütenpollen: Bedeutung für das Bienenvolk, den Imker und die Honiganalytik“.