(red) Die katholische Jugendgruppe Salmrohr verbrachte ihre Ferienfreizeit in Hollum auf der holländischen Insel Ameland. 59 Kinder und Betreuer aus Salmtal und Umgebung hatten eine Woche Spaß bei Ausflügen, Spielen, beim Singen am Lagerfeuer sowie an der Beach-Abschlussparty.