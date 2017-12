Die Kugel rollt seit einem halben Jahrhundert

Die Lausbuben Lüxem gibt es seit 50 Jahren. Dabei haben sie viel für den Club gearbeitet, einiges erlebt und häufig gefeiert. Christina Bents

Wittlich-Lüxem Der Weg zu den Lausbuben ist beschwerlich. 80 Stufen muss man nehmen, bis man am Clubhaus angekommen ist. Doch ein herzlicher Empfang von den Kegelbrüdern ist einem sicher. Sie haben es sich in ihrem Clubhaus, das sie 1969 von den Keglern des Weißrings übernommen haben, gemütlich gemacht. Es hängen Fotos an den Wänden, ein Tisch, der nach vorne hin auseinandergeht, damit auch alle sehen, was an der Bahn passiert, steht dort, und ein Ofen macht es den Keglern warm. Das Gebäude war ursprünglich teilweise aus Holz, doch die Kegelbrüder haben es aus Stein gemauert.

Bis 1973 haben sie noch einen Kegeljungen gebraucht, der die Kegel nach den Würfen wieder aufgestellt hat. Doch dann haben sich die Lausbuben einen vollautomatischen Aufsteller angeschafft. Der hat damals 7000 Deutsche Mark gekostet - ein Vermögen. Die damals zwölf Mitglieder des Vereins haben jeden Monat zehn Mark gezahlt. Zudem wurden verschiedene Tanzveranstaltungen und Feste organisiert, und es gab Hähnchen und Weinkegeln, um die Investition zu finanzieren.

Bei diesen Anlässen haben auch einige Gäste ihre zukünftigen Ehefrauen kennengelernt. Willi Hansen berichtet: "Bei vielen Veranstaltungen hieß es damals: Jeder bringt ein Mädchen mit, und da haben wir Mädchen gefragt und sind uns auch nähergekommen."

Das Kegeln macht den heute neun aktiven Vereinsmitgliedern sehr viel Spaß. Bis 12 Uhr nachts gehen sie jeden Freitag ihrem Hobby nach. Erst spielen zwei ausgeloste Mannschaften zwölf Bilder, so nennt man verschiedene Kegel-Formationen. Anschließend kegeln die Lausbuben nach Lust und Laune weiter. Ernst Follmann erklärt: "Wer das meiste Holz hat, also die meisten Kegel mit der Kugel umkegelt, ist der Ex. Das ist die Abkürzung für Exzellenz."

Eine besondere Strategie haben sie bei ihrem Sport nicht. "Wir haben uns das damals von anderen Keglern abgeschaut und es dann genauso gemacht. Einige von uns haben mehr Geschick und andere weniger. Aber das ist nicht das wichtigste bei uns. Die Geselligkeit hat hier einen hohen Stellenwert", sagt Walter Sauer. Und handwerklich begabt sind die Männer ebenfalls. Wenn beispielsweise jemand einen Kranz gekegelt hat, also nur ein Holz in der Mitte stehengeblieben ist, geht eine Klingel an und ein Schild leuchtet auf."

Das habe ich mal irgendwo gesehen und es hat mir gefallen, da dachte ich: Das mache ich für uns auch", berichtet Hermann Hayer. Die Männer denken aber nicht nur an sich, sondern engagieren sich auch für andere. Sie haben beispielsweise 40 Jahre am Grünewaldfest gegrillt. "Viele der Bewohner wussten schon, dass wir kommen und haben uns besucht. Das war immer sehr persönlich", sagt Alois Simon.

Ein besonderes Erlebnis, neben Fahrten, Ausflügen und gemeinsamen Festen, war eine Radiosendung, bei der eine Stunde lang ihre Lieblingsmusik gespielt wurde. Zwischen den Liedern wurden sie telefonisch interviewt.

Dass die Kegelbrüder dazu sogar eine Telefonleitung über mehrere hundert Meter von einer Verwandten zum Clubhaus gelegt haben, hörten die Radiohörer nicht. Dass sie bei ihrer Club-Geburtstagsfeier das Lausbubenlied laufen lassen, einen Schlager aus ihren Gründungsjahren, scheint aber ziemlich sicher.Extra: DIE ANFÄNGE DER LAUSBUBEN



Im Jahr 1967 haben sich die Kegelbrüder gegründet. Vorher hat die Clique aus acht bis neun Leuten sonntagsnachmittags in einem Gasthaus gekegelt. Damals gab es in Lüxem einen weiteren Kegelclub, den Weißring-Club, aus dem Jahr 1927. Die hatten 1949 das Clubhaus gebaut. Bis 1969 gab es den Verein. Anschließend haben die Lausbuben ihnen das Holzgebäude abgekauft. Seitdem ist es für einige der Lausbuben zu einem zweiten Zuhause geworden, indem natürlich auch ihre Frauen herzlich willkommen sind.