Das Netzwerk Jugend im Landkreis Bernkastel-Wittlich bietet für Jugendliche ab 14 Jahren eine Fahrt zur Gedenkstätte Konzentrations- und Sonderlager Hinzert an. Bei dem Netzwerk handelt es sich um einen Zusammenschluss von freien und kommunalen Trägern in der Jugendarbeit, das sich gemeinsam mit den Jugendlichen in Zeiten immer lauter werdender rechter und rechtsextremer Parolen auf Spurensuche begeben möchte, um deutlich zu machen, wohin das alles schon einmal führte.