Dieb attackiert Menschen in Wittlich mit Pfefferspray: Sieben Verletzte

Ein Dieb hat in einem Lebensmittelmarkt in Wittlich mehrere Menschen mit Pfefferspray attackiert. dpa

Insgesamt seien am Dienstag sieben Menschen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der 57-Jährige hatte Waren in seinen Mantel gesteckt. Als er von einem Detektiv angesprochen wurde, sprühte er diesem Pfefferspray ins Gesicht und versuchte zu flüchten. Er wurde jedoch von dem Filialleiter und einem Kunden festgehalten, auch diese besprühte er. Durch das Spray wurden noch vier weitere Angestellte oder Kunden verletzt. Der Mann war nur einen Tag zuvor bei einem Diebstahl in einem Baumarkt in Wittlich ertappt worden.