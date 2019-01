später lesen Polizei Diebe brechen in Haus in Altrich ein und stehlen Schmuck Teilen

Twittern

Teilen



Am Freitag, 18. Januar, haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr in Altrich, Borschrech, die Terrassentür eines Wohnhauses aufgehebelt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten ausgewählten Schmuck.