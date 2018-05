(red) „Ganze Arbeit“ geleistet haben Unbekannte auf dem Mitfahrerparkplatz Salmtal an der L 47 nahe der Autobahn. Zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, stahlen sie von einem dort geparkten Skoda Fabia alle vier Reifen auf Alu-Felgen. Dazu bockten den Wagen auf Steine auf.

(red) „Ganze Arbeit“ geleistet haben Unbekannte auf dem Mitfahrerparkplatz Salmtal an der L 47 nahe der Autobahn. Zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, stahlen sie von einem dort geparkten Skoda Fabia alle vier Reifen auf Alu-Felgen. Dazu bockten sie den Wagen auf Steine auf.

Hinweise an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefon 06571/926-0 oder per Mail an piwittlich@polizei.rlp.de