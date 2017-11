später lesen Polizei Diebe stehlen Bargeld und Schmuck Teilen

Zell-Barl (red) In der Waldbornstraße in Zell-Barl sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen, während die Bewohner auf einer Geburtstagsfeier waren. Wie die Polizei mitteilte, hebelte der unbekannte Täter eine Terrassentür auf der Rückseite des Hauses auf und gelangte so ins Innere des Hauses.