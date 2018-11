später lesen Polizei Diebe stehlen Fahrräder FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Bislang unbekannte Täter haben am Montag oder Dienstag mehrere hochwertige Fahrräder sowie einen Satz Alu-Felgen aus einer unverschlossenen Garage auf einem Anwesen in der Straße Auf’m Wasem in Willwerscheid entwendet.