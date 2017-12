Unbekannte stehlen Geld aus Kasse am Hofladen Berlinger Hof in Wittlich

Vertrauen in das Gute im Menschen ist schön. Doch genau das haben ein paar Diebe auf dem Bauernhof Berlinger Hof bei Familie Zelder ausgenutzt und die Kasse leergeräumt. Nora John

Kann man eine Kasse frei zugänglich stehen lassen? Oder anders gefragt: Sollte man den Menschen vertrauen? Die Landwirte Magdalena und Christoph Zelder vom Berlinger Hof in Wittlich-Bombogen haben Anfang des Jahres diese Frage für sich mit „ja“ beantwortet und einen Rund-um-die-Uhr-Hofladen eröffnet. Dort können ihre Kunden Tag und Nacht Nudeln, Eier, Wurst und andere regionale Waren einkaufen und das Geld in die Kasse legen. Gewarnt hätten viele vor diesem Schritt, sagt Magdalena Zelder. Dennoch: „Ich glaube an das Gute im Menschen.“

Bis vor etwa sieben Wochen. Da fehlte laut Zelder plötzlich Geld in der Kasse. Und von da an häuften sich die Vorkommnisse. „Vor allem am Samstag ist hier viel los. Da habe ich jede Stunde die Kasse geleert“, sagt die junge Landwirtin. Trotzdem sei immer wieder Geld weggekommen, mittlerweile beläuft sich die fehlende Summe auf knapp 1000 Euro.

Zunächst versuchte das Paar, den oder die Diebe über Facebook aufzufordern, das Geld zurückzubringen. Dann könne man von einer Anzeige absehen. Doch dieses Angebot wurde nicht angenommen.

Also wurden sie tätig und besorgten sich eine gebrauchte Videokamera, die nun aufzeichnet, was sich in dem kleinen Hofladen abspielt. Und sie erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Über das, was sie auf den Video-Aufnahmen sah, kann Magdalena Zelder nur den Kopf schütteln. „Das war an Dreistigkeit nicht zu überbieten“, sagt sie. Einer der Täter habe sechs Eier eingepackt und dann in die Kasse gegriffen. „Die haben sich offenbar scheckig gelacht über die dummen Bauern“, ärgert sich die Landwirtin. Wie sie aus den Aufnahmen ersehen konnten, waren es fünf verschiedene Menschen, die sich an ihren Einnahmen bereichern wollten, einer sei sogar täglich gekommen.

Dank der Videoaufnahmen habe die Polizei aber alle Tatverdächtigen ermitteln können, die Strafanzeigen laufen.

Zeitweise hätten sie und ihr Mann sich überlegt, das Projekt Hofladen wieder aufzugeben, sagt Zelder. Doch sie wollen weitermachen, weil das Angebot von vielen ehrlichen Kunden gerne angenommen wird. Vor allem die Eier von den eigenen freilaufenden Hühnern sind immer schnell ausverkauft. Schon während des Gesprächs mit dem TV müssen einige Kunden unverrichteter Dinge umkehren, weil die rund 200 Eier, die Zelders 240 Hühner täglich legen, schon vergriffen waren.

„Wir haben noch so viele Ideen“, sagt Zelder. Zum Beispiel wolle man eine Milchtankstelle einrichten. Auch an Wein und Schnaps aus der Region habe man gedacht, was aber wegen des Jugendschutzes besondere Sicherheitsmaßnahmen erfordere.

Wer bei Zelders einkaufen möchte, sollte das Geld passend haben, denn die Kasse ist jetzt fest verschraubt und abgeschlossen. Sollte doch mal Geld gewechselt werden, können die Kunden auch an der Haustür der Familie klingeln.

Dass Diebe bei Selbstbedienungsangeboten kriminell zugreifen, bestätigt auch Werner Linden aus Lüxem, der Erdbeeren und Blumen verkauft. „Teilweise ist die Kasse ein über den anderen Tag geklaut worden“, sagt er. Obwohl die Kasse fest verankert war, seien die Täter mit großer Energie vorgegangen, um sie zu entwenden.

Bei der Polizei hingegen liegen außer im Fall Zelder keine Anzeigen dieser Art vor. Es sei aber durchaus möglich, dass Diebe bei solchen Gelegenheiten öfter zugreifen. Möglicherweise seien andere Vorkommnisse aber nicht zur Anzeige gekommen, sagt Georg Bührmann von der Polizeiinspektion Wittlich.