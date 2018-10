Diese Jugendfeuerwehr hat die pure Lust am Siegen

Die Jugenfeuerwehr Wittlich gewinnt die Spiele der Region Trier - nicht zum ersten Mal.

Diese Jugendlichen können nicht genug vom Gewinnen kriegen: Nachdem vor Kurzem der Kreispokal zurück in die Stadt gebracht werden konnte, traten die Jugendlichen vom Standort Stadtmitte als Titelverteidiger zu den Spielen der Region Trier in Holsthum (Landkreis Bitburg-Prüm) an. Sie konnten ihre Erfolgsserie fortsetzen.

Zum siebten Mal in Folge hatte sich das Team für die Teilnahme am früheren Bezirksentscheid qualifiziert. Hier treten neben dem Titelverteidiger jeweils zwei Gruppen aus jedem Landkreis an, die sich vorher bei ihren Kreisentscheiden durchgesetzt haben. Die Teilnehmer kamen aus den Landkreisen Bitburg-Prüm, Vulkaneifel, Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und der Stadt Trier.

Bei zehn Spielen mussten sich die Jugendlichen miteinander messen. Hierbei waren Geschicklichkeit und Schnelligkeit, genauso gefragt wie eine ruhige Hand. Bei einer Station musste sich das Team blind auf einen ihrer Kollegen verlassen, der sie durch einen Parcour lotste.

Aus acht Schläuchen musste das Haus des Nikolaus gelegt werden, auch hierbei konnten die Kids beweisen was sie können, bereits nach 18 Sekunden war alles erledigt und die beste Zeit erreicht. Bei allem Wettkampf kam aber auch der Spaß nicht zu kurz.